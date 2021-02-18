Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nde program ve gerçekleşmeler masaya yatırıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce çalışmaların değerlendirildiği toplantıda program ve gerçekleşmeler masaya yatırıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün aylık toplantısı Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi, İşletme Müdürleri ve Bölge Müdürlüğü Hukuk Müşavirinin katılımı ile Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme Müdürlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, çalışmaların değerlendirileceği toplantıda program ve gerçekleşmelerin masaya yatırılacağını ve tüm ormancılık faaliyetlerinde hedeflerin tutturulması için titizlikle çalışılması gerektiğini belirtti.

"Yapacağımız işleri milletin menfaati doğrultusunda en iyi şekilde yapmalıyız"

Yapacakları işleri milletin menfaati doğrultusunda en iyi şekilde yapmaları gerektiğini söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, “Sahalarımıza hakim olalım, çalışmalarımızı belirli aralıklarla kontrol edelim ve daha iyi nasıl olur, nasıl daha iyi iş çıkarabiliriz, bunu sorgulayalım. Silvikültürel çalışmalarımız çok önemli, hazırlama kesimlerini ihmal etmeyelim. Işık ve boşaltma kesimlerini zamanında gerçekleştirelim. Sıklık ve ilk aralama bakımlarında ise uygulamaya geçmeden önce bakım patikalarını mutlaka öncelikli olarak yapalım. Yol güzergahı üretimlerine özellikle önem verelim” dedi.

2020 yılında sahalarda gençleştirme çalışmaları yapıldığını ve bundan sonra da sahaların başarısı için gerekli gayretin gösterilmesi gerektiğini dile getiren Bölge Müdürü Keskin, fidan sayımlarının sağlıklı şekilde yapılmasını, yeni göreve başlayan Şeflerin ve Orman Muhafaza Memurlarının eski sahalar konusunda doğru yönlendirilmesini söyledi.

Silvikültür konusunda istihdam edilen danışman mühendislerin yetiştirilmesi konusuna da değinen Müdür Hasan Keskin, bunun yanı sıra izin sahalarının yıl içinde kontrol edilmesini, vatandaşlara yaptırılan tüm işlemlerin bedellerinin gecikmeden ödenmesini, sınıflık emval üretimine ağırlık verilmesini, dikili satışların artırılarak yaygınlaştırılmasını, emvallerin sınıflandırılmasına dikkat edilmesini ve bu konuda Orman Muhafaza Memurlarına gerekli talimatların verilmesini ve bilgilerin belirli periyotlarla yenilenmesini istedi.

"Orköy ödenekleri sosyal sorunları olan köylerden başlayarak kullandırılmalı"

Orköy ödeneklerinin daha ziyade sosyal sorunları olan köylerden başlayarak kullandırılması gerektiğini belirten Müdür Keskin, “Orköy kredilerinde mekanizasyon ile ilgili talepleri özellikle karşılamanın yoluna gidelim. Gelir getirici tür ağaçlandırma taleplerine olumlu gözle bakalım. Köylümüz yeter ki bizden istesin, biz uygun tür ne ise orayı ona göre ağaçlandırırız. Önemli olan yaptığımız işlere sahip çıkmak. Havza bazlı projeleri ön plana çıkaralım. Arazi eğitimlerimize önem verelim. Orman yangınları ile ilgili gönüllü eğitimlerimizi sürdürelim. Orman Yangınlarına dair tedbirlerimizi şimdiden alalım. Yangın emniyet yolu ve şeridi yapımlarına zamanında başlayalım ki yangın sezonunda zorluklar yaşamayalım” şeklinde konuştu.

“Yaptığımız iş bizim aynamız” diyen Keskin, tüm çalışma arkadaşlarına başarılar dileyerek, toplantının verimli bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda tüm Şube Müdürleri kendi bölümleri ile ilgili sunumlarını yaparken, İşletme Müdürleri de kendi alanlarında yaptıkları çalışma ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Yapılan sunumlarda, gençleştirme programları, üretim çalışmaları, depo stok durumları, gelir gider durumları, silvikültür faaliyetleri, bal ormanları, mesire yerleri, orman zararlıları ile mücadele faaliyetleri, fidan dikim çalışmaları, kadastro çalışmaları, yol yatırım faaliyetleri, bina ve inşaat faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verilirken; önemli başlıklar karara bağlandı.

Toplantı sonunda kararlar ve uygulama durumları istişare edilerek, gereken hususlarda bilgilendirme yapıldı.