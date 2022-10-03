Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Akyol, göreve başladı

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Ozandere Orman İşletme Şefliği görevini yürütmekte iken Orman Genel Müdürlüğünün oluru ile Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanan Osman Nuri Akyol göreve başladı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, göreve başlaması münasebetiyle Osman Nuri Akyol’u makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” temennisinde bulundu. Ziyarette, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir ile Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem’de hazır bulundu.

Bölge Müdürü Dündar, birlik ve beraberlik içerisinde çok daha başarılı çalışmalara imza atılacağına inandığını belirterek, Müdür Yardımcısı Akyol’a çalışma ve hizmetlerinde başarılar diledi.

Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Osman Nuri Akyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bölge Müdürü Dündar ve yönetim kadrosuna teşekkür etti.