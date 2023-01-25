Kütahya OBM’ye 6 daimi ve 3 geçici işçi alımı için kura çekildi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü aşçı, engelli ve eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan 6 daimi ve 3 geçici işçi alımı kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan 4 adet engelli işçi, 2 adet eski hükümlü, terörle mücadelede yaralanan statüsünde 6 daimi işçi ve 3 geçici işçi (aşçı) olmak üzere toplam 9 işçi alımı için yapılan kura çekimi Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Kütahya 2. Noteri huzurunda gerçekleştirildi.

Kura çekimine Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Personel Şube Müdürü İlhan Yavuz, Personel Şefi İsmail Coşkun ve müracaatta bulunan işçi adayları katıldı.

Noter huzurunda çekilen kura sonuçlarının 27 Ocak 2023 tarihine kadar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü (https://www.kutahya.obm.gov.tr) web sayfasında ilan edileceği bildirildi.

Noter kurasından çıkan asil ve yedek adaylar Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü web sayfasında duyurulacak olan tarih aralığında evrak teslimi yapacaklar.