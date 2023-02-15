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Kütahya OBM’den deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 15.02.2023, 11:24
Kütahya OBM’den deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü makina parkından 2 kazıcı yükleyici ve 4 personelden oluşan ekibin deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere hareket ettiği belirtti.

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