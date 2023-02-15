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Kütahya OBM’den deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatı
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
KÜTAHYA 15.02.2023, 11:24
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün deprem bölgesine ilave iş makinesi sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü makina parkından 2 kazıcı yükleyici ve 4 personelden oluşan ekibin deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere hareket ettiği belirtti.