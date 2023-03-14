Kütahya OBM’de, “Orman Zararlılarıyla Mücadele ve İşletme Pazarlama" eğitimi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlüklerinde Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza memurlarına yönelik, “Orman Zararlılarıyla Mücadele ve İşletme Pazarlama" eğitimi verildi.

Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen eğitime katılan Kütahya Bölge Müdürü Erdal Dingil, verimli bir eğitim geçirilmesi dileklerini iletti.

Bölge Müdürü Erdal Dingil, planlanan işlerin kısa sürede ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için iş odaklı olunması gerektiğini belirterek, tüm personelin yaptığı işi takip etmesinin ve kişisel hırslardan uzak, sadece görevlerine kanalize olarak çalışmalarının başarı için en önemli etken olduğunu dile getirdi.

Tavşanlı - Domaniç, Emet, Gediz, Simav, Kütahya-Altıntaş İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen eğitimlerde, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı tarafından, "Dikili Ağaç Satış Tamiminde Yapılan Değişiklikler" hakkında bilgiler katılımcılara aktarıldı ve konu hakkındaki sorular yanıtlandı.

Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Güryay Volkan Andiç tarafından verilen eğitimlerde ise, Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması Esasları, Orman Koruma Faaliyetleri, Damga ve Nakliyeler, Böcek ve Hastalıkları ile Mücadele, Orman Suçlarında Arama ve El Koyma Faaliyetleri konuları aktarıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzenlenen eğitimlere, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Orman Zararlıları İle Mücadele Şube Müdürü Güryay Volkan Andiç, İşletme Müdürlüğü Avukatı Selin Talay Coşkun, İşletme Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Şefler ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.