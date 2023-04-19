Kütahya OBM’de hizmet içi eğitimler tamamlandı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet içi eğitimlerin tüm İşletme Müdürlüklerinde tamamlandığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir Başkanlığında düzenlenen eğitimlerde, orman kadastro mevzuatı hakkında genel bilgiler aktarıldı. ORBİS’de yer alan Kadastro ve Mülkiyet alanının etkin kullanımı, orman kadastro dosyalarının içeriği ve eksik dosyaların tamamlanması, GeoPortal’ da Kurum görüşü sorulan taşınmazların nasıl incelenmesi gerektiği ve tapulu kesim yönetmeliği konular hakkında bilgiler verildi ve merak edilenler yanıtlandı.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, hizmet içi eğitim programı dahilinde Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilerin, verimlilik ve etkinliğin artırılmasına büyük önem taşıdığını belirterek, orman işgallerinin artması ve orman içi yerleşimlerdeki sıkıntılar nedeniyle orman kadastro ve mülkiyetine büyük görevler düştüğünü dile getirdi ve bu eğitimlerin bu noktada çok faydalı olduğunun altını çizdi. Başarılı bir eğitim dileğinde bulunan Erdal Dingil, katılımcılara teşekkür ederek, başarılar diledi.

Hizmet içi eğitimine Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Seyfettin Aydın ve teknik personel katıldı.