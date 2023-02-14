Kütahya OBM takviye ekibi deprem bölgesi yolunda

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü takviye ekibinin deprem bölgesine doğru yola çıktığı bildirildi.

36 kişiden oluşan Orman Bölge Müdürlüğü takviye ekibi, deprem bölgesinde arama-kurtarma, yardım malzemesi dağıtma, enkaz kaldırma gibi tüm çalışmalarda yer alarak deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarabilmek için görev alacak.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olabilmek ve ellerinden gelen desteği verebilmek amacıyla aktif olarak çalışmalara devam ettiklerini belirttiler.