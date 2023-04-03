Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Voleybol B Kız Takımı il birincisi

Kütahya’da düzenlenen okullar arası voleybol müsabakalarında Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Voleybol B Kız Takımı il birincisi oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Voleybol B Kız Takımı Akşemsettin İmam Hatip Lisesi ile oynadığı final maçını 3 - 2 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, başarılarından dolayı takım oyuncuları Berra Vuran, Şevval Eylül Koldamca, Eslem Naz Şahin, Hafsa Dağ, Fatma Nur Duran,Ecrin Dila Kumru, Tusem Tırpan, Ebrar Gözütek , Zeynep Sude Özcan, Nisa Yenilmez, Begüm Göçeri, Ceylin Güneş, Efdal Göçmen, Habibe Koç ve Beden Eğitimi Öğretmeni Aysun Yalçın’a teşekkür etti.