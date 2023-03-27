Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi yarışmaya 3 proje ile katılıyor

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204-A 2023 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine okul olarak 3 proje ile katılıyor.

Kütahya’dan kabul edilen 10 projeden üçünün okullarından bölge finallerinde sergilemeye hak kazandığını söyleyen Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.