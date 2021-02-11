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Kütahya MÜSİAD’tan yatırım çıkartması

MÜSİAD Kütahya Şubesi’nin organizasyonuyla Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık Sanayi Ticaret Odası Başkanı İsmet Özotraç, ve beraberindekilerden oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisini ziyaret etti.

KÜTAHYA 11.02.2021, 20:36
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Kütahya MÜSİAD’tan yatırım çıkartması

MÜSİAD Kütahya Şubesi’nin organizasyonuyla Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık Sanayi Ticaret Odası Başkanı İsmet Özotraç, ve beraberindekilerden oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisini ziyaret etti.

Ziyarette Kütahya ve yatırım alanları değerlendirilerek, Türkiye’ye gelecek yatırımcıların Kütahya’ya yönlendirilmesi talebinde bulunuldu. Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Genç MÜSİAD Başkanı Ali Hammad Dursun ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisini ziyaret etti. Ziyarette Kütahya’da birlik beraberlik içinde çalışmalar yapıldığı ve Kütahya’nın konum itibariyle çok iyi bir durumda olduğu belirtildi. Yatırımcının her zaman yanında olduklarını da belirten heyet, Kütahya’nın tarihi kültürel değerleri, yer altı ve yerüstü zenginlikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Yapılan ziyaret ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, yaklaşık iki ay önce MÜSİAD Expo 2020 Fuarında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanı Burak Dağlıoğlu görüşerek Kütahya’yı anlattığını, Zafer OSB’ye yatırımcı, Bor Karbür Fabrikası ve Bor İhtisas Organize Sanayinin borun çıktığı Emet ve Hisarcık ilçelerinde yapılması ile ilgili girişimlerde bulunduğunu belirtti.

“Yatırımcıların Kütahya’ya yönlendirilmesini istendi”

Yatırım Ofisi başkanı Burak Dağlıoğlu’ndan randevu talep ettiğini ve bunun üzerine ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Tosun “Kütahya Valimiz Ali Çelik, Belediye Başkanımız Alim Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İsmet Özotraç, Genç MÜSİAD Başkanımız Ali Hammad Dursun ve Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Erkan Sağlam ile birlikte Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisine gittik. Dış İlişkiler, Dış Yatırımlar Başkanı Furkan Karayaka bizi ağırladı. Yaptığımız görüşmede Türkiye’ye gelecek yatırımcıların Kütahya’ya yönlendirilmesi talebinde bulunduk. Bizlere yatırımlar konusunda yönlendirici olacaklarını belirttiler” dedi.

“Avusturya firması karar aşamasında”

Avusturya firmasının yatırımı ile ilgilide görüştüklerini ve bilgi aldıklarını söyleyen İsmail Tosun, “İlgili firmanın Balıkesir’le Kütahya arasında karar veremediklerini belirttiler. Burada biz iyi bir çalışma yaparsak, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Yatırım Ofisiyle diyaloglarımızı da koparmazsak Avusturya Firmasını Kütahya’ya yatırım yapmak için yönlendiririz. Konuyla ilgili yine kısa sürede biz yatırımdan sorumlu Başkan Yardımcımız Oktay Dede ile birlikte o Yatırım Ofisine yine bir ziyaret gerçekleştirerek talebimizi güncelleyeceğiz. Türkiye gelen ve Türkiye’de yapılacak büyük yatırımların fizibilite ve diğer konulardaki çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi organize ettiğini belirten Tosun “Bizler de Kütahya olarak siyasetçisiyle, sanayicisiyle, mahalli idareleriyle, STK’larıyla hep birlikte hareket ederek diyaloglarımızı güçlü tutarsak Kütahya’ya birçok firmayı büyük firmaları yöneltebiliriz diye düşünüyorum. Yaptığımız ziyaret çok da verimli olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.
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