Kütahya Müftülüğü ile İslami İlimler Fakültesi arasında “Din Eğitimi” alanında iş birliği protokolü

Kütahya Müftülüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi arasında “Din Eğitimi” alanında iş birliği protokolü imzalandı.

DPÜ Toplantı Salonundaki imza törenine, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Dekan Prof. Dr. Ali Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Selami Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ateş, Dr. Öğretim Üyesi Alaaddin Salihoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak ile Şube Müdürü Mehmet Mercan katıldı.

Protokol hakkında açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, “Bu protokolün amacı, ülkemizde din eğitimi alanında hizmet sunan kurumlar arasında bilimsel, eğitsel ve mesleki çalışmalar konusunda işbirliği imkanlarını geliştirmektir. Bu ana amaç çerçevesinde hafızlık eğitimi almak isteyen ve hafızlıklarını muhafaza etmek isteyen İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin alacakları eğitimde İslami İlimler Fakültesi ile İl Müftülüğünün yapacakları ortak çalışma ve örgün eğitime devam eden gençlere yönelik yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde D grubu İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları açmak amaçlanmaktadır" dedi.

İslami ilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik yaptığı açıklamada, "Her iki kurum adına hayırlı ve verimli olacağına inanmaktayım. Özellikle hafızlıklarını güçlendirmek isteyen öğrencilerimizle, mesleki becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimize faydalı olacaktır. Bu protokol, teori ile pratiğin, bilgi ile eylemin senkronizasyonu olacak" diye konuştu.

Protokol, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik tarafından imzalandı.