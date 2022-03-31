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Kütahya Müftülüğü ’11 ayın Sultanı’na hazır

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ramazan ayı için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

KÜTAHYA 31.03.2022, 14:32
Kütahya Müftülüğü ’11 ayın Sultanı’na hazır

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Ramazan ayı için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

1 Nisan’ı 2 Nisan Cumartesi’ye bağlayan gece sahura kalkılacağını ifade eden Demirtaş, Kütahya Müftülüğü ve din görevlilerinin 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına hazır olduğunu kaydetti.

Demirtaş, Ramazan boyunca camilerde vaaz ve irşat programları hazırlandığı belirterek, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş ayı olan bir Ramazan ayına daha kavuşacak olmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız 1 Nisan 2022 Cuma günü akşamı kilacagimiz ilk teravih namazının ardından 2 Nisan Cumartesi gecesi kalkacağımız ilk sahurla birlikte mübarek Ramazan ayına girmiş olacağız. Diyanet İşler Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Belirlenen bu ana konu, Ramazan ayı boyunca vaaz ve sohbetlerde etraflı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda 2022 yılı Ramazan ayının teması ’Ramazan ve doğruluk’ olarak belirlenmiştir. Rahmet ayı Ramazan, oruç ibadeti, mukabele programları, vaaz ve sohbetleri, teravihleri, iftar ve sahur etkinlikleri, sosyal yardımlaşma ve kültürel etkinlikler ve birçok farkındalıkları ile bireysel ve sosyal hayatımıza çok etkin bir şekilde girmektedir. Farz olan Ramazan orucu sahurda imsak ile başlar, iftar ile sona erer. Oruç yeme içme ve cinsel duygulardan uzak durmayı ifade eder. Ramazan akşamları iftar vermek çok sevaptır. Teravih namazı 20 rekattır. Ramazan geceleri yatsı namazı sonrası eda edilir. Ramazan ayı boyunca Bahçelievler, Duagür, Karagözpaşa, Mollabey ve Takvacılar camilerinde hatimle teravih kılınacak. Sadaka- fitr, Ramazan Bayramına kavuşan temel ihtiyaçlarının ve 1 yıllık ihtiyaçlarının oldukları aile dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü için verdikleri sadakadır. Bu yıl fitre kişi başı 40 TL’dir. Kütahya ilimizde camilerimizde ve diğer hizmet mekanlarımızda Ramazan ayı boyunca programlar uygulanacaktır" diye konuştu.

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