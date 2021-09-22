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Kütahya MTAL ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında protokol

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında 7 yıl süreli "Erasmus+ Projeleri İş Birliği" protokolü imzalandı.

KÜTAHYA 22.09.2021, 11:28
Kütahya MTAL ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında protokol

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında 7 yıl süreli "Erasmus+ Projeleri İş Birliği" protokolü imzalandı.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Afet ve Acil Durum İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve Okul Müdürü Halil Kurt katıldı.

İmzalanan protokol ile Erasmus+ kalite standartları temel ilkeler arasında "Çevresel Sürdürülebilirlik ve Sorumluluk" başlığında belirtilen "Sorumlu davranışları teşvik etmek" ifadesi çizgisinde, katılımcılara sorumlu davranışlar kazandırmanın amaçlandığı belirtildi.

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