Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Avrupa’da staj yapacak

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezinde kurs gören 20 katılımcı çırak, Almanya ve Avusturya’da staj yapacak.

Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Ovacık, "2021 Yılı Erasmus+ Kısa Süreli Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği" faaliyeti kapsamında hazırladıkları "Mesleki Becerilerimizi Avrupa Deneyimi İle Güçlendiriyoruz" isimli projenin 894 proje arasından seçildiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda Avrupa’ya staj ve işbaşı eğitimi için gidecek olan öğrencilerin bir bölümüyle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin edinecekleri tecrübenin önemine dikkat çekerek bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Müdür Hasan Başyiğit yapacakları çalışmalarda kolaylıklar diledi.

"”Mesleki Becerilerimizi Avrupa Deneyimi İle Güçlendiriyoruz" isimli proje”

Çırakların staj hareketliliğine ve öğretmenlerin işbaşı eğitimine imkan tanıyan ve 3 hafta sürecek bu proje kapsamında yiyecek içecek hizmetleri alanından 8 çırak, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanından 6 çırak, otomotiv teknolojisi alanından 6 çırak olacak şekilde toplamda 20 katılımcı çırak projeden yararlanacak. Öğretmenler için Bilgisayarlı CNC Uygulamaları konusunu içeren 5 gün süreli işbaşı eğitimi Avusturya’da faaliyet sürdüren bir okulda gerçekleştirilecek. Bu eğitime makine teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı ile metal teknolojisi alanlarında görevli öğretmenler katılacak. Projede Kütahya Mesleki Eğitim Merkezimizden toplamda 20 öğrenci ve 6 öğretmen yer alacak. Katılımcı öğrenci ve öğretmenler planlanacak tarihler arasında Almanya ve Avusturya’da stajlarını ve işbaşı eğitimlerini gerçekleştirecekler. Bu projeyle öğrenci ve öğretmenlerimiz meslekleri doğrultusunda eğitim ve staj imkanı buldular. Bu eğitim ve staj çalışmaları ile mesleki eğitimin güçlenmesi yönünde adım atılmış olacak.