Kütahya MEM ile İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi arasında "Kadınlarımız El Sanatları İle Rehabilite ve Meslek Sahibi Oluyor" projesi kapsamında protokol imzalandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in imzalarıyla hayata geçen proje 18 ayda tamamlanacak.

Proje gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla merkez ilçede ve Altıntaş, Çavdarhisar, Aslanapa, Dumlupınar ilçelerinde, kadınlara yönelik çinicilik, nakış ve iğne oyası eğitimlerinin her safhalarını içeren kurslar düzenlenecek. İl merkezinde Ala Konağında düzenlenecek olan kursların bitiminde kursiyerlere sertifika verilecek.

Proje kapsamında, çamur şekillendirme, çini işleme, boyama, çini sırlama, nakış işleme ve iğne oyası atölyeleri açılacak.