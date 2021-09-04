Kütahya MEM ile İl Müftülüğü arasında işbirliği protokolü

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında 04-06 yaş okul öncesi öğrencileri Kur’an Eğitimi kursu işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında daha önce imzalanan ve 04-06 yaş grubu çocuklara ders dışı zamanlarda fiziki kapasitesi uygun olan okullarda Kur’an Eğitimi Kursu verilmesini kapsayan işbirliği protokolünün süresinin dolması nedeniyle aynı protokol 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 5 yıl geçerli olacak şekilde güncellendi.

Güncellenen protokolün imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar, Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Müftülük Şube Müdürü Mehmet Mercan ve Proje Yürütücüsü Abdülhakim Ünverdi katıldı.

Projeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Hasan Başyiğit, İl Müftülüğü adına ise Müftü Hüseyin Demirtaş imzaladı.