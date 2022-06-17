Kütahya Matematik ve Fen Olimpiyatları ödül töreni

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi’nde Kütahya Matematik ve Fen Olimpiyatları’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mustafa Topuz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

12.si gerçekleştirilen "Kütahya Matematik ve Fen Olimpiyatları"na 20 farklı okuldan 100 katılım oldu.

Programda dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Mustafa Topuz ödüllerini ve başarı belgelerini verdiler. Müdür Başyiğit, dereceye giren öğrencileri ve okulları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.