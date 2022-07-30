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Kütahya Maltepe Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazırlanıyor

Kütahya’da pandemi döneminde yapımına başlanılan Maltepe Aile Sağlığı Merkezinin Ağustos ayında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

KÜTAHYA 30.07.2022, 10:35
Kütahya Maltepe Aile Sağlığı Merkezi açılışa hazırlanıyor

Kütahya’da pandemi döneminde yapımına başlanılan Maltepe Aile Sağlığı Merkezinin Ağustos ayında vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul ve mahalle muhtarlarımızın katılımı ile son hazırlıklarının yerinde değerlendirildiği Maltepe Aile Sağlığı Merkezi, 4 hekimli olarak yapılmış olup, Maltepe, Saray, Hamidiye, Müderris ve Sazak Mahalleleri başta olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet verecektir” denildi.

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