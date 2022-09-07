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Kütahya Mahir Ablum Caddesi’nde üst yapı çalışmaları
Kütahya’nın farklı noktalarında alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. 100. Yıl Mahallesi Mahir Ablum Caddesinde üst yapı imalat çalışmaları hız kazandı.
KÜTAHYA 07.09.2022, 14:54
Kütahya’nın farklı noktalarında alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. 100. Yıl Mahallesi Mahir Ablum Caddesinde üst yapı imalat çalışmaları hız kazandı.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız olarak şehrin her noktasında devam ediyor. 100. Yıl Mahallesi Mahir Ablum Caddesinde kaldırım yenileme çalışmaları hız kazandı. Yapılan üst yapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacak.
Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha modern bir Kütahya için her mahallemizde alt yapı ve üst yapı çalışmalarına devam edecek.
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