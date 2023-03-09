Kütahya, Kültür Yolu Festivali’ne hazırlanıyor

Kütahya Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlatmış olduğu Kültür Yolu Festivali’ne katılmaya hazırlanıyor.

Çeşitli illerde büyük ilgiyle ve katılımla düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin yenisinin Kütahya’da gerçekleştirilmesi adına çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü koordinasyonunda ildeki paydaşlarla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Toplantıda paydaşların bugüne kadar yapılan çalışmalar ve sonrası için atılacak adımlar hakkında istişarede bulundular. UNESCO Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Şehri olan, Büyük Taarruz ve Dumlupınar’a ev sahipliği yapan, zengin tarihi ve sanatsal yapısıyla kültürümüzü yaşatan ilimiz bu festivalde yer almak için çalışmalara hızla devam edeceği belirtildi.

Vali Yardımcısı Buğra Karadağ’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Kütahya Belediye Başkan Yardımcımız Abdullah Damcı, Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürümüz Mehmet Zenci, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Yıldırım Akgül, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi, Kütahya Tanıtım Vakfı (KÜTAV) temsilcisi Adil Özkan, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri ve şehrimizin sanatçıları katıldı.