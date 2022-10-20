Kütahya Köprüören Tek Termik Ortaokulu’na Altın Rozet

Kütahya Valiliğinin himayelerinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen EGEP projesi çerçevesinde üst hedeflerin tamamını başarıyla yerine getiren Köprüören Tek Termik Ortaokulu Altın Rozet belgesiyle ödüllendirildi.

Köprüören Tek Termik Ortaokulu Müdürü Kazım Gündüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde Altın Rozet belgemizi okulumuz adına İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Başyiğit’in elinden aldık. 370 okul arasında ilk 30 okul arasına girerek “Altın Rozet” alan okulumuzda emek veren başta öğretmen arkadaşlarıma, müdür yardımcımıza, idari destek görevlilerimize, okul aile birliğimize, projede yer alan tüm paydaşlarımıza, öğrencilerimize ve velilerimize en derin şükranlarımızı sunuyor, bu başarılarından dolayı ter akıtan tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.