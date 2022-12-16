Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ve Abdullah Reha Nazlı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Kutopya” isimli konferans gerçekleştirildi.

Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Kütahya Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, bölüm başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin,” Kütahya, kent tarihiyle, kültür ve sanatıyla zengin, Anadolu’nun önemli ve kadim bir şehridir. Biz bu şehirde bu tarihi ve kültürel birikimi deneyimleyerek yaşamaya çalışıyoruz. Bugün burada aramızda bulunan kişiler aslında sanatçı değiller ama içinde sanat ruhu olan, sanatla işlevselliğini, faydacı yönünü de düşünerek hareket eden, bu işe gönül vermiş insanlar var. Bugün burada olmalarından dolayı hem Kütahya’mız hem de Fakültemiz adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Abdullah Reha Nazlı konuşmasında şu sözlere yer verdi,” Kutopya 2022 yılında başlatmış olduğum bir Kütahya tanıtım projesidir. Kütahya’da aileme ait bir kitapçıda büyümenin etkisiyle, Kütahya kent tarihi ve kültürü üzerinde çeşitli uzmanların yapmış oldukları araştırma ve sohbetlere tanıklık ettim. Bu vesileyle küçük yaşlardan itibaren bu konu üzerinde bilgi birikimime başladım ve kendimi geliştirdim” dedi.

Gıda mühendisi olmasına rağmen kendini teknoloji, web tasarımı ve modelleme konularında geliştirdiğini söyleyen Nazlı, Kütahya’nın tarihi ve kültürel tüm değerlerini çeşitli tarih katmanlarında simüle ederek ortaya animasyon, belgesel, çizgi film ve oyunlar çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Kütahya eski fotoğrafları ve Rahmetli Kütahyalı Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun kendilerine referans olduğunu belirten Nazlı, Kütahya Valiliği ve Türkiye Radyo ve Televizyon Müdürlüğü (TRT) ile yapmış oldukları görüşmeler ile Kütahya’da geçen bir çizgi film projesi yaptıklarını da belirtti. Nazlı, dinleyicilerden aldığı soruları yanıtlayarak konuşmasını tamamladı.

Etkinlik Prof. Dr. Mercin’in, Nazlı’ya teşekkür etmesi ve hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.