Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti

Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya yaptığı açıklamada, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığı ile Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel AŞ. Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine ayrıldığını belirtti.

Sosyal platform hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile istifa eden Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya açıklamasında, ” 25 Haziran 2019 tarihinden 15 Eylül 2021 tarihine kadar yürütmekte olduğum Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığından ve 14 Ocak 2020 tarihinden 15 Eylül 2021 tarihine kadar uhdemde olan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel AŞ. Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum. Görevde olduğum süreler içinde bizlere vermiş olduğu destek yardımlardan dolayı Belediye Başkanımız Alim Işık Bey’e, Başkan Yardımcısı Salih Özden Bey’e ve diğer başkan yardımcısı arkadaşlara ve daire müdürlerine teşekkür ederim. Ziyaretlerimiz esnasında yakın ilgilerini gördüğümüz ve düşüncelerimizi paylaştığımız Valimiz Ali Çelik Bey’e, Rektörlerimiz Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Vural Kavuncu beylere, Emniyet Müdürümüz ve daire müdürlerine, sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyelerine, mahalle muhtarlarımızın başkanına ve muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Şirketlerimizdeki yönetim kurulları başkan ve üyelerine, çalışan idareci ve personele de teşekkür ederim. Ayrıca Kütahya Belediyesi Kent Konseyinde çalışma ortamında birlikte olmaktan dostluklarımızın da pekiştiği gönüllü Kütahya sevdalısı, fedakar, çalışkan Kütahya deyince koşup gelen, faaliyetleri, düşünceleri ve projeleri ile katkıda bulunan yürütme kurulu, meclis ve çalışma gurubundaki tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize gönül dolusu teşekkür ediyorum. Sizlere gönülden başarılı çalışmalar diliyorum. Her türlü güzel hizmetlere layık olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.