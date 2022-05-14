Son Dakika
Kütahya İnköy Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açıldı
Kütahya Merkez İnköy Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildiği bildirildi.
KÜTAHYA 14.05.2022, 09:59
Kütahya Merkez İnköy Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildiği bildirildi.
İnköy Ortaokulu’nda Bilim Fuarı açılışına Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar ve Şube Müdürleri katıldı.
Müdür Vekili Gölpınar, proje sergilerini dolaşarak öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı, projelerde emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.