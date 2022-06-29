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Kütahya İlçe Müftüleri toplantısı Domaniç ilçesinde yapıldı
Kütahya İlçe Müftüleri Haziran ayı toplantısı Domaniç ilçesinde gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 29.06.2022, 09:44
Kütahya İlçe Müftüleri Haziran ayı toplantısı Domaniç ilçesinde gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müftü Yardımcıları ve 12 ilçe Müftüsü ve vekilleri katıldı.
Toplantıda, Yaz Kursları, Kurban Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri başta olmak üzere diğer idari konuların görüşüldüğü ve karara bağlandığı belirtildi.
Müftüler heyeti, Domaniç Kaymakamı Muhammet Enes İpek’i makamında ziyaret ederek, müftülük hizmetlerine verdikleri destek için teşekkür etti.
Müftüler öğle ve ikindi namazlarını Domaniç Sultan Aladdin Camii ile Merkez Camiinde kıldılar. İl Müftüsü Demirtaş, namaz sonrası cemaatle sohbet etti. Heyet, Haymeana Türbesi ve diğer tarihi mekanları ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.