Kütahya İl Sağlık Müdürü değişti

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne atandı. 3 Şubat 2020 tarihinden bu yana Kütahya İl Sağlık Müdürü görevini yürüten Dr. Mehmet Erşan’ın yerine, Konya İl Sağlık Müdürlüğü Perseonel Hizmetleri Başkanı Dr. Eser Şenkul atandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü’nün görevinden istifasının ardından Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne atandı. Kütahya’da göreve başlamasının hemen ardından başlayan pandemi sürecinde başarılı bir süreç yürüten Dr.Mehmet Erşan, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sağlık çalışanlarının motivasyonunun artırılması ve hasta memnuniyetinin artırılması yönünde memnuniyet verici çalışmalar gerçekleştirdi.

Kütahya’ya İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Eser Şenkul’un, kısa bir süre içinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı’ndan ayrılarak Kütahya’ya gelmesi ve görevini teslim başlaması bekleniyor.