Kütahya İl Özel İdaresi’nin köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2022 yılı köy yolları yapım çalışmalarının hazırlanan program çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Aslanapa Aslıhanlar- Yağcılar-Çalköy 7,6 kilometre, Simav Başkonak 14 kilometre, Merkez ilçe Kirazlıyayla- Radar- Merkez 8 kilometre ve Emet Yağcık’ta 1 kilometre köy yolları sıkıştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sıkıştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yollarımıza 1. kat asfalt atılarak hizmet vermeye başlayacak. Aslanapa Çamırdık yolu 3 kilometre 1. kat asfalt, Tavşanlı Alabarda-Kargılı yolu 8 kilometre 1. kat asfalt, Tavşanlı- Madanlar yolu 4 kilometre 1. kat asfalt, Tavşanlı Dudaş- Akcaşehir yolu 9 kilometre, Emet Katrandağı- Güldüren yolu 4,6 kilometre 1. kat asfalt olarak tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hava koşullarının el verdiği sürece çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor” denildi.