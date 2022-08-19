banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 3. hafta heyecanı

Kütahya İl Özel İdaresi’nin köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2022 yılı köy yolları yapım çalışmalarının hazırlanan program çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 19.08.2022, 11:14
Kütahya İl Özel İdaresi’nin köy yolları yapım çalışmaları

Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce 2022 yılı köy yolları yapım çalışmalarının hazırlanan program çerçevesinde devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Aslanapa Aslıhanlar- Yağcılar-Çalköy 7,6 kilometre, Simav Başkonak 14 kilometre, Merkez ilçe Kirazlıyayla- Radar- Merkez 8 kilometre ve Emet Yağcık’ta 1 kilometre köy yolları sıkıştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sıkıştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yollarımıza 1. kat asfalt atılarak hizmet vermeye başlayacak. Aslanapa Çamırdık yolu 3 kilometre 1. kat asfalt, Tavşanlı Alabarda-Kargılı yolu 8 kilometre 1. kat asfalt, Tavşanlı- Madanlar yolu 4 kilometre 1. kat asfalt, Tavşanlı Dudaş- Akcaşehir yolu 9 kilometre, Emet Katrandağı- Güldüren yolu 4,6 kilometre 1. kat asfalt olarak tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Kütahya İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hava koşullarının el verdiği sürece çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor” denildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu