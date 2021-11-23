banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu
Dolar arttı, Apple Türkiye'de iPhone 11 satışlarını durdurdu
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Döviz büroları alt üst!
Döviz büroları alt üst!

Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL

Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumları sonunda İl Özel İdaresinin 2022 bütçesi 215 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

KÜTAHYA 23.11.2021, 21:04
Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 215 milyon TL

Kütahya İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumları sonunda İl Özel İdaresinin 2022 bütçesi 215 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Bütçenin kabulünün ardından değerlendirmelerde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “ 2022 yılı bütçemizi 215 Milyon TL olarak onayladık. Bütçemizi onaylarken Kasım ayı boyunca yoğun bir şekilde çalıştık. Beraber çalıştığımız 9 İl Müdürlüğümüzü de kaynak aktardık. 215 Milyon TL’lik bütçemizin 166 milyon 450 bin TL’yi kendi birim müdürlüklerimize ayırdık bu da bütçemizin yüzde 74,5’nü oluşturuyor. 39 milyon 225 bin TL’yi İl Müdürlüklerimize ayırdık bu da yüzde 18 üzerinde bir orana tekabül ediyor ve son olarak da ilçe müdürlüklerimize 10 Milyon TL’lik kaynak ayırarak genel anlamda bir paylaşım yaptık” dedi.

“İlimizin kültür ve turizmine, eğitimine, tarımına desteğimiz devam ediyor”

Kütahya’nın kültür ve turizmine, eğitimine, tarımına desteklerinin devam ettiğini belirten Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Son üç yılda yakından takip edildiği gibi köylerimizin altyapı yol gibi asli görevlerimizin yanında üç alanda da yoğunluğumuzu artırıp bu alanlara daha fazla bütçe ayırmaya çalışıyoruz. Turizm Tarım ve sağlık alanlarında yatırımlarımızı artırıyoruz. Bunun yanında Genel bütçe de olduğu gibi bizde eğitime büyük destek veriyoruz. 30 Milyon TL’lik bütçe ayırdık ilimiz eğitimine pandemi fırsat bilinerek depreme dayanıksız okullarımız yıkılarak yeniden yapıyoruz. Bazılarını tamamladık bazıları da devam ediyor. Kendi Müdürlüklerimiz içinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüze 19,5 Milyon TL kaynak ayırdık. Bu ayrılan pay artabiliyor KÖYDES den de pay ayırabiliyoruz” diye konuştu.

“En fazla artış ve pay kültür ve turizme”

En fazla artışı ve payı kültür ve turizme ayırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz,” Kendi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüze 15 Milyon TL kaynak aktardık. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze 3 Milyon TL kaynak aktardık. Bunun yanında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze aktardığımızın kaynağımızın temelinde Kültür Turizme hizmet edecek projelere destek verdiğimiz düşünüldüğünde yaklaşık Kültür ve Turizme ayrılan pay 19,5 Milyon TL gibi bir rakamı yakalamış oluyoruz. Aizonai, Murat dağına, Kütahya Kalemizin restore edilmesine kaynak aktardık. Bunun yanında Gölcük, Koca yayla, Tahtalı da güzel hizmetler yaptık. Şunu gördük ki alt yapısını tamamladıktan sonra ilimize en büyük katma değer katacak alan Kültür ve Turizmdir. Tarıma da 2 Milyon TL’lik bir kaynak aktardık. Bunlar sonlanmış rakamlar değil bunların üzerine rakamlar ilave edebiliriz. Valimizin ve milletvekillerimizin gayretleri ile Bakanlıklardan Genel Müdürlüklerden kaynak bulma imkanımız her zaman var. Buradan bu vesile ile 2022 yılı bütçemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bütçenin oluşmasında hiçbir kısıtlamaya gitmeyen Başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize, Valimize, teknik ekiplerimize, İl Müdürlerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ın yaptığı bütçe değerlendirmesinin ardından bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7