Kütahya İl Özel İdaresi ekipleri 15 gündür Kastamonu’da

Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, sel felaketinin yaralarını sarmak için 15 gündür 33 araçlık ekiple Kastamonu’da bulunduklarını belirterek, "Yaklaşık 5 gün içinde orada ne sorun varsa hallettik" dedi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Valisi Ali Çelik’in koordinasyonundaki ekipleri sel afetinin yaşandığı bölgede çalışmaları ve koordine etmesi için Kastamonu’nun Küre ilçesinde görevlendirdi. Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 15 gündür 33 araçlık iş makinesi konvoyuyla Kastamonu’nun Küre ve Bozkurt ilçesindeki çalışmalarda bulunuyor.

Felaketin büyüklüğü ve çalışmaları anlatan Murat Koyak, “2 saatte organize olduk ve Cuma, gece 12’de yola çıktık. Bakanlık tarafından görevlendirilmemiz üzerine 33 iş makinası ve araç ile Kastamonu’nun Küre ilçesine yardıma gittik. Yaklaşık 5 gün içinde orada ne sorun varsa hallettik. Kütahya Valimiz Ali Çelik’in koordinasyonu ile sahada birebir çalışarak, daha sonrasında Bozkurt’a geçtik. Burada, vatan ve millet için yaraları birlikte sarmak adına, beraber ve birliktelik sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Duygusal anlar yaşamamak elde değil. Burada yaşanmış olan sel felaketinin bıraktığı enkaza baktığınız zaman insanın aklı hayali almıyor. 4-5 metre yüksekliğinde bir alanı komple balçık kaplamış, inanılmaz bir şey. Afet dediğimiz şeyin nasıl bir şey olduğunu burada anlıyorsunuz ama çok şükür burada İçişleri Bakanlığımızın organizasyonunda koordineli bir çalışma var ve kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak. Dolayısıyla burada yaralarımızı hep beraber sarmış olacağız. Biz burada insanların hayatını kolaylaştırmak adına yapmış olduğumuz çalışmalardan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.