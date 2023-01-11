Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Gediz’de incelemelerde bulundu

Ziyaret çerçevesinde İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve şube müdürlerinin katılımıyla ilk olarak Sazköy Köy Yaşam Merkezini ziyaret edildi. Burada öğrenci ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş kursunda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol heyeti Altınkent Ortaokulu bünyesinde oluşturulan Maker Atölyesinin açılışını gerçekleştirdiler.

Ziyaret akabinde Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca tarafından protokol heyetine Aşık Veysel Motifli Saat hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ziyaretler çerçevesinde yeniden yapımı devam eden Zafer Anaokulunu, bitme aşamasına gelen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yenikent Ortaokulu binalarını ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur ve yetkililerden bilgi aldıktan sonra Yenikent İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit öğrencilere tatil kitabı hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit ve beraberindeki heyet son olarak Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek Müdür Vekili Abdullah Kaya’dan kurs faaliyetleri ve Aile Okulu konularında bilgi aldıktan sonra Gediz’den ayrıldı.