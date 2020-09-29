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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne 3 yeni araç
KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE 3 YENİ ARAÇ
KÜTAHYA 29.09.2020, 12:37
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak 3 yeni ekip aracını hizmete sundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilen araçlar hizmete sunuldu. Vatandaşa daha kaliteli trafik hizmeti sunmak ve ekip oto filosunu genişletmek amacıyla Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne kazandırılan araçların ikisi şehir içinde ekip hizmetlerinde, bir diğer araç ise çevre yolunda radarla hız denetimlerinde kullanılacak.
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