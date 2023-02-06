Kütahya İHH’dan deprem bölgesine arama kurtarma ekibi

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, merkez üssü Kahramanmaraş olan, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Kilis’te ciddi kayıplara yol açan depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı, bölgeye 20 kişilik arama kurtarma ekibi sevk etti.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara şifalar diledi.

Yenipazar, "Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği olarak, depremzedelere ulaştırılmak üzere hazır gıda, battaniye, ekmek, su, çadır, kışlık kıyafet, bebek bezi, hijyen seti ve yağmurluk gibi yardım kampanyası başlattık. Bölgeden gelecek ihtiyaca göre kampanyamız genişleyebilir. Ayrıca deprem bölgesine 20 kişiden oluşan eğitimli arama kurtarma ekesi sevk ettik" diye konuştu.