Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nden deprem bölgesine bir tır un

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, deprem bölgesine bir tır un gönderdi.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, "Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği olarak, depremzedelerin ekmek ihtiyacını karşılamak için bölgeye 520 çuval un gönderdik. Bilindiği gibi, daha önce de bölgeye 20 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi ve giyim ve gıda yardımı göndermiştik. Ayrıca gıda, battaniye, ekmek, su, çadır, kışlık kıyafet, bebek bezi, hijyen seti ve yağmurluk gibi yardım kampanyası devam ediyor" dedi.