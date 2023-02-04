Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığı’na Hatice Karakaya getirildi.

Görevine başlayan Karakaya’ya, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı ve yönetim kurulu üyeleri tebrik ziyaretinde bulundu.

Balcı, yaptığı açıklamada, "İHH Kadın Kolları Başkanlığı vazifesine atanan Hatice Karakaya’yı ziyaret edip, hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Kendisiyle hasbihal ettik, yapılacak hizmetleri istişare ettik" diye konuştu.