Kütahya İHH Asya ve Afrika ülkelerine 6 yeni su kuyusu açtırdı

HH Kütahya İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, dernek olarak Asya ve Afrika ülkelerinde bugüne kadar 104 su kuyusuna ulaşıldığını, en son 6 yeni su kuyusu daha açtırdıklarını bildirdi.

İHH’nın suya ulaşmada sıkıntı yaşanan bölgelerde su kuyuları açmaya devam ettiğini söyleyen Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, “ Kütahyalı hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 104 su kuyusuna ulaşmış olup bugünde 6 yeni su kuyusu açmış bulunmaktayız. Su kaynaklarının hızla azalması dolayısıyla 2050 yılında 5 milyardan fazla kişinin içme suyuna erişemeyeceği öngörülüyor. Belki de insanlığa sunulmuş en büyük nimet olan, kimsenin mülkiyetinde sayılmaması gereken insanlığın ortak malı olan sudan herkesin yararlanma hakkının olduğunu düşünerek, maddi zorluklar nedeniyle su sıkıntısı çeken, temiz bir su temin edebilmek için ortalama 6 kilometre yol yürüyen insanlara bir damla hayat olsun diye su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Su kuyularının kullanım ömrü yer altı su rezervlerine, iklim değişikliklerine, kullanım yoğunluğuna ve dış etkenlere göre değişebilmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak standart bir su kuyusunun ömrü ortalama 3-10 yıl arasında değişmektedir. Su kuyusu çalışmalarında garanti süresi 2 yıldır. Bu süre zarfında su kuyularının kontrol ve bakımı vakfımız tarafından yapılmakta, 2 yılın sonundaysa su kuyularının sorumluluğu bölge halkına devredilmektedir” dedi.

“Halkımızın desteğini bekliyoruz”

Dünyada suya ulaşamayan insanlara daha fazla ulaşabilmek için halkın desteğini beklediklerini ifade eden İHH Dernek Müdürü Başyiğit,” Rahmet olarak isimlendirdiğimiz su, yaşamın devamı için önemi tartışılmaz bir nimettir ve tüm insanlığın ortak malıdır. Kimilerinin azlık, kimilerinin ise çokluk ile imtihan edildiği bu dünyada, özellikle Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu Afrika ve Asya kıtalarında temiz su kaynaklarının yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu nedenle aileniz, arkadaş grubunuz, iş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla bir araya gelerek su kuyusu açtırabilir ya da su kuyusu fonuna dilediğiniz miktarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin suya kavuşması için su kuyusu onarımı, jeneratör alımı, su kanalı yapımı, depo alımı, tesisat kurulum ve onarımı gibi gerekli çalışmaların yapılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Su kuyusu açtırmak için derneğimize ve sevgi yolundaki İHH standımıza başvurabilirsiniz” diye konuştu.