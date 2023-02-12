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Kütahya İHH Arama Kurtarma ekibi Hatay’da 12 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı
Hatay’ın Antakya ilçesinde görev yapan Kütahya İHH Arama Kurtarma ekibi 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.
KÜTAHYA 12.02.2023, 18:51
Hatay’ın Antakya ilçesinde görev yapan Kütahya İHH Arama Kurtarma ekibi 12 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.
Deprem Bölgesinde canla başla çalışarak 12 kişiye umut olan Kütahya İHH Arama Kurtarma ekibi Kütahya’ya döndü.