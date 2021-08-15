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"Kütahya için birlikte hareket ediyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş beraberinde MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.

KÜTAHYA 15.08.2021, 09:33
"Kütahya için birlikte hareket ediyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş beraberinde MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İl Başkanı Selçuk Alıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy istişarede bulundular.

Başkan Işık, Milletvekili Erbaş ile İl Başkanı Alıç ve Merkez İlçe Başkanı Toy’a, nezaket ziyaretleri için teşekkür etti.

Ülke ve Kütahya’nın gündemine dair istişarelerin yapıldığı ziyarette, Kütahya için birlikte hareket edildiğini vurguladı.
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