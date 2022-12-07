Kütahya HEM’de "Aile Okulu Projesi" eğitimleri

Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde eğitimler verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulanma hizmetinden mahrum kalmaları, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azaldığının tespit edilmesi vb. gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını hep birlikte bulabilmek için Mart 2022’de "Aile Okulu Projesi" hazırlanmış ve "Aile Okulu Eğitimleri" başlatılmıştır. “Aile Okulu Projesi" çerçevesinde üç farklı eğitim planlanmıştır. Bunlardan birincisi, "Aile Okulu Eğitici Eğitimi Hizmet İçi Eğitim Kursu", ikincisi "Aile Okulu Eğitici Eğitimi Yaygın Eğitim Kursu" ve üçüncüsü ise "Aile Okulu Eğitimi (Velilere Yönelik) Yaygın Eğitim Kursu"dur. Bu çerçevede Aile Okulu eğitimine katılan veliler, aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile ahlaki gelişim konularında eğitim almaktadırlar. "Aile Okulu Eğitici Eğitimi"ne 90 öğretmenimiz katılıp belge almaya hak kazanmıştır. "Aile Okulu Projesi" çerçevesinde velilere yönelik 42 kurs açılmış ve 2 bin 223 velimize eğitimlerimiz devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.