banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Kütahya Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Bora Duran konseri ile sona erdi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Bora Duran ve DJ Suat Ateşdağlı’nın performansı ile Kütahya, muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı.

KÜTAHYA 30.10.2021, 10:34
Kütahya Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Bora Duran konseri ile sona erdi

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Cumhuriyet Festivali, Bora Duran ve DJ Suat Ateşdağlı’nın performansı ile Kütahya, muhteşem bir geceye ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet’in ilanın 98. yıldönümü, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği konserlerle, 3 gün coşkuyla kutlandı.

Konser öncesinde sahneye çıkan ve Kütahyalılara hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle bir rejimin bize yaşattığı bu güzel günlerin ne anlama geldiğini sizler çok iyi biliyorsunuz” dedi.

"Atalarımıza minnettarız"

Cumhuriyetin, gençlerin istedikleri meslekleri edinmelerine imkan sağlayan bir rejim olduğunu hatırlatan Başkan Işık; “Anadolu çocuklarının günü geldiğinde milletvekili, belediye başkanı, vali, kaymakam mühendis, mimar olmasına imkan tanıyan bir rejim. Onun için bu günleri bizlere emanet eden atalarımıza minnet borçluyuz” diye konuştu.

"Bizlerde, sizlerde, bizden sonraki kuşaklara bu güzel hizmetlerin devamını aynı şekilde aktarmalıyız" diyen Başkan Işık, yapılacak çalışmalarla ilelebet ülkemizin birlik ve beraberlik içinde devamına katkıda bulunulması gerektiğini söyledi.

Üç gün süre ile Kütahyalılar için konser düzenlediklerini belirten Başkan Işık, “Düşündüğümüz Kütahya için hazırladığımız ve Cumhuriyetimizin 99 ve 100. yıllarında Kütahya’mıza kazandırmayı planladığımız projelerden oluşan video var. Bunu sizlerle paylaşıyorum” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Cumhuriyet Festivalinin son gününde, ilk olarak Türk pop müziğinin sevilen ismi Bora Duran sahne aldı. 2 saate yakın sahnede kalan Duran, Kütahyalıların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kendi bestelerinin yanında Türk pop müziğinin sevilen eserlerini de seslendiren Duran’a, sahneye birlikte çıkan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş, hediye takdim etti. Belediye Kütahyaspor atkısını Duran’a hediye eden Başkan Işık, bu anlamlı günde Kütahya’ya geldiği için sanatçıya teşekkür etti. Milletvekili Erbaş ise Kütahya’nın çinin başkenti olduğu hatırlatarak Duran’a çini tabak hediye etti.

Duran, sahnede kaldığı süre içinde Kütahyalılarla birlikte şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Bora Duran’ın ardından sahne alan ünlü DJ Suat Ateşdağlı, sergilediği sahne performansı ile konser alanındaki binlerce Kütahyalıyı coşturdu. Başkan Işık, Suat Ataşdağlı’ya günün anısına çini tabak ve Belediye Kütahyaspor atkısı hediye etti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3