Kütahya ’geleceğe nefes’ oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Milli Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında Kütahya’da binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

“84 milyon için 3’er fidan” sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliği, Kütahya’nın merkez köylerinden Damlalıkaraağaç’ta Kütahya Valisi Ali Çelik, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla yapıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü’nde il genelindeki 23 lokasyonda 48 bin 450 fidan dikileceğini belirten Vali Ali Çelik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesiyle başlatılan “geleceğe nefes” kampanyasıyla yüzde 50 orman varlığıyla Türkiye’nin 5. ili olan Kütahya’mızda ve ülkemizde ormanlarımızın lehine olan bir süreci hep birlikte inşa ediyoruz. Bugün şehrimizde 23 lokasyonda 48 bin 450 fidanı, yıl sonuna kadar ise 3 milyon 731 bin fidanımızı toprakla buluşturup geleceğe nefes olacağız” dedi.

"Bizlere düşen orman varlığımızı daha da artırmaktır"

Küresel iklim değişikliğinin orman yangınlarını tetiklediğine dikkat çekerek insanlardaki hassasiyetin artması gerektiğine vurgu yapan Vali Çelik, “Ormanlarımızın yaşam alanı olduğunu bilerek kendimizi bu yönde geliştirmeliyiz. Bıraktığımız her bir atık ileride karşımıza gelecek olumsuzlukların nedeni olur. Bizlere düşen orman varlığını artırmak, diktiğimiz ağaçları koruyup yaşatmak ve ormanların gelişim alanlarına saygı göstermek” diye konuştu.

Orman yangınlarında hayatını kaybedenleri de rahmetle anan Vali Ali Çelik, “Ege ve Akdeniz bölgelerimizde çıkan orman yangınlarında günlerce mücadele eden, yeşil vatan savunmasında şehit düşen orman şehitlerimize, gönüllülerimize, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik, il protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.