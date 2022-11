Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi’nde tatbikat

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2022 Yılı planlı Hastane Acil Durum ve Afet Planı (H.A.P.) çerçevesinde HAP Başkanı Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan koordinatörlüğünde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelere yönelik eğitim ve masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Uluslararası Acil Renk Kodlarına göre, Turuncu Kod olarak belirlenen kimyasal ve zararlı madde sızıntısı veya maruz kalma durumlarında, Hastanede mevcut KBRN ünitesinde 15 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan, fiili tatbikat öncesi yapılan toplantıda, Başhekim Dr. Sertaş Erarslan, olabilecek afetlerin her türlüsüne hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen bu tatbikatların insan sağlığı ve can güvenliği açısından öneminden bahsederek, “Temennimiz Doğal afet, kaza ve felaketlerin hiç yaşanmamasıdır. Fakat yaşanması halinde her zaman hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ederim ”dedi.