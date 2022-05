Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi’nde 48 sağlık çalışanı göreve başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 48 sağlık personelinin göreve başladığı bildirildi.

Yeni göreve başlayan sağlık personellerine oryantasyon eğitimleri çerçevesinde hastanede bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Eraslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Mustafa Yılmaz, Müdür Yardımcıları ve Eğitim Hemşireleri katıldı.

Toplantıda, yeni göreve başlayan personele hayırlı olsun dileklerinde bulanan, Başhekim Sertaş Erarslan, “Öncelikle ilimize ve hastanemize hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin birer memuru olmaya hak kazandınız ve göreve başlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonra sizler birer örnek kişilersiniz. Hastanemize gelen insanlar ile en yakın olan sizler olacaksınız. Öncelikle insanlarla ilişkileriniz her zaman iyi olsun. Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, biraz anlayış, biraz empati ve bilgilendirme yaparak çalışırsanız, insanlardan hem dua alırsınız hem daha mutlu olursunuz. Sizlere böyle çalışmayı tavsiye ederim. Bizde yönetim olarak, memuriyette davranış biçimi, mesai saatleri ve arkadaşlarına uyum, amirlere ve mesleki büyüklere saygı konusunda, işinizin başında daha dikkatli olmanızı istiyoruz. Bundan sonra hastanemizi tanıyacaksınız. Çalışma birimleriniz belirlendi. Ne zaman bir sorununuz olduğunda öncelikle bağlı bulunduğunuz Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve tabi ki sonrasında bizlerin kapısı her zaman açık her zaman bize gelebilirsiniz. Mesleki hayatınızda başarılar diliyorum. Hayırlı Uğurlu olsun “dedi.