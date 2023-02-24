Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine el hijyeni konusunda Teşekkür Belgesi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesince el hijyeni konusunda ilk değerlendirmede en yüksek skoru elde eden Kardiyoloji Servisi çalışanlarına Teşekkür Belgesi verildi.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için hem sosyal ortamlarda, hem de hastane ortamında en etkili, basit ve ekonomik uygulama olan el hijyenin doğru uygulamasının önemini vurgulamak için klinikler arası değerlendirmelerine aralıksız devam ediyor. 2023 yılının ilk değerlendirmesinde en yüksek skoru elde eden Hastane Kardiyoloji Servisi çalışanlarına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Sağlıklı yaşamanın bir gereği olarak hem çalışanların hem de hastaların sağlığını korurken el hijyenine dikkat ettiklerini söyleyen Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, “El hijyeninin, bulaşıcı ve önlenebilir hastalıklara karşı alınan en etkili koruma yöntemi olduğunu, kaliteli ve güvenli bakım için sağlık çalışanı, hasta ve yöneticilerin birlik içerisinde hareket ederek, enfeksiyonları önlemek için sorumluluğumuz farkındayız. Bu konuda en yüksek skoru elde eden Kardiyoloji Kliniği çalışanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.