Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni poliklinik

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde infertilite (Kısırlık ve Aşılama) polikliniği hizmete açıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde infertilite (kısırlık ve aşılama) polikliniğinin hastaların hizmetine açıldığını duyurdu.

Dr. Eser Şenkul, İnfertilite Polikliniği’nin Kütahya ’yaya hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen hekimler ile personellere özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gümüşçü, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Eraslan ve hastane yönetimi ile İnfertilite Polikliniği, Doğumhane ve Kadın Doğum Polikliniklerini ziyaret ederek Prof. Dr. Yasemin Taşçı’dan bilgiler aldı.

İnfertilite Polikliniği’nin Perşembe günleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde hasta kabulü yapılacağını belirten Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Yasemin Taşçı, “Polikliniğin hizmete girmesiyle ilimizde verilemeyen bir sağlık hizmetini daha hastanemizde vermeye başladık. Çocuk sahibi olma konusunda sorun yaşayan çiftlerimize tanı, tedavi olanağı sunarak, yumurtlamayı artırıcı tedaviler ve aşılama tedavilerini uygulamayı planlıyoruz” dedi. Aşılama tedavisinin uygun hastalarda önemli oranda gebelik başarısı sağladığı, ayrıca bu yöntem ile açıklanamayan infertilite durumunda bu yöntemle gebelik elde edilemediğinin resmi olarak belgelenmesi halinde SGK tarafından karşılanan tüp bebek tedavisine imkan sağladığı belirtildi.

“Semen hazırlama laboratuvarı faaliyete başladı”

Aşılama işlemi ve uygulanan prosedür hakkında bilgi veren Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları Prof. Dr. Orhan Özatik, Dr. Öğr. Üyesi Neziha Senem Kurtcan ve Uz. Dr. Sefa Burak Çam, aşılama işleminin temel bir yardımcı üreme yöntemi tedavisi olduğunu, yıkanmış ve yoğunlaştırılmış spermlerin kadının rahmine aşılanması esasına dayandığını ve böylelikle başarı şansının arttırıldığını, sperm hazırlama sürecinin steril koşullarda titizlikle gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Eraslan’a polikliniğin açılması sürecinde verdikleri destekler için teşekkür edildi.