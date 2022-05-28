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Kütahya Enne İlkokuluna hayırseverden kütüphane

Kütahya Merkez Enne İlkokuluna bir hayırsever tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 28.05.2022, 15:19
Kütahya Enne İlkokuluna hayırseverden kütüphane

Kütahya Merkez Enne İlkokuluna bir hayırsever tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kütahya’dan yetişen hayırsever Afife Necibe Kök tarafından Enne İlkokuluna yaptırılan kütüphane İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Afife Necibe Kök, kızları, okul yönetimi ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerin yeni ve modern bir kütüphaneye kavuştuklarını belirterek "Afife Necibe Kök hanımefendiye eğitime yaptıkların bu değerli katkılarından dolayı ilimiz ve eğitim camiamız adına teşekkürlerimi sunuyor, kütüphanenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılışın ardından kütüphaneye geçen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Afife Necibe Kök öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ettiler. Öğrencilerin yeni bir kütüphaneye kavuşmanın sevincini yaşadıkları görüldü.

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