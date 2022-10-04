Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde Ahmet Yakupoğlu paneli ve sergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde (DPÜ) Kütahya’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı merhum Ahmet Yakupoğlu’nun adını taşıyan panel ve resim sergisi gerçekleştirildi.

Panelde Prof. Dr. Adnan Tepecik, Prof. Dr. Fatih Başbuğ, Prof. Serkan İlden, Prof. Dr. Erol Kılıç ve Prof. Dr. Fikri Salman, Yakupoğlu ve onun sanatını çeşitli açılardan ele alan konularda sunumlarını gerçekleştirdiler.

Panelin moderatörü olarak katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Kazım Uysal, Yakupoğlu’nun adının verildiği etkinliklere ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek, ”Ahmet Yakupoğlu çok yönlü bir insandı. Onu tanıyan her insan ondan bir şeyler alır, onun yanında uzun süre kalmak isterdi. Ben de kendisiyle tanışma şerefine nail oldum. Kendisiyle ilgili beni en çok etkileyen şey, onun tevazusuydu. Ben Yakupoğlu’nun resimlerine bakıp daha sonra Allah’ın yaptığı resimlere bakınca onun ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu anlıyordum” dedi.

Merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu’nun yaptığı Çinili Cami için bekledikleri restorasyon izninin çıktığını belirten Rektör Uysal,” Ahmet Yakupoğlu Müzesini açacağız. İkinci olarak Çinili Cami konusuna da değinmek istiyorum. Bugüne kadar yavaş kalmamızın nedeni Anıtlar Kurulu ile anlaşamamamızdı. Projelerimiz kabul görmemişti. Geçen hafta Anıtlar Kurulu’ndan beklediğimiz onayı aldık. Şimdi en kısa sürede ihaleye çıkacağız ve Çinili Cami’yi kentimize kazandıracağız. Öte yandan Yakupoğlu’nun Maltepe’deki evinin de restorasyonu bitiyor. Yakında orayı da tamamlayıp açılışını yapacağız. Milletimizin bekası ve ülkemizin yücelmesinin sanatla olacağına inanıyorum. Çünkü sanatla anlatılan kalıcı olur” diye konuştu.

Panelin ardından değerlendirme kurulunun onayından geçen ve farklı tekniklerle hazırlanmış 89 eserin yer aldığı Ahmet Yakupoğlu Anısına Uluslararası Jürili Karma Sergisi için Frigya Sergi Salonu’nda açılış töreni gerçekleştirildi.

Sergi 10 Ekim’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

(EFE-)