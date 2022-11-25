Kütahya Çinili Camii’nin güçlendirilmesi projesinde sona gelindi

Kütahya’nın simge yapılarından Çinili Camii’nin güçlendirilmesi projesinde sona gelindiği bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, basın toplantısı düzenleyerek, projeyle ilgili bilgiler verdi.

Uysal, Çinili Cami’nin aslına uygun bir şekilde korunarak güçlendirme ve restorasyon işlemleri neticesinde ibadete açılması için hiçbir desteği esirgemeyenlere teşekkür etti.

Kamuoyunu yanlış bilgilendiren kişilere itibar etmemesi gerektiğinin altını çizen Rektör Kazım Uysal, toplantı sonucunda Çinili Cami ve çevresindeki ağaçlar ile şadırvan, ihata duvarı ve benzeri yapılarla ile ilgili yapılacak çalışmalarının kesinleştiğini belirtti.

Uysal, "Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onayları tamamlanan Çinili Cami Güçlendirme ve Restorasyon Projelerinin uygulama ayrıntılarının belirlenmesi için yapılan toplantıda gelinen durum konuşularak ihale sürecinin son aşamasına gelindi. Kütahya’mızın en önemli simgelerinden biri olan ve mülkiyeti Üniversitemize ait olan, Merhum Ressam, Neyzen ve Minyatür Sanatçısı Ahmet Yakupoğlu’nun 1973 yılında yaptırdığı Çinili Cami ile birlikte çevresinde bulunan ve cami ile bütünlük sağlayan yapıların korunacağı, cami iç ve dış kısımlarında bulunan çinilerin, cami bahçesinde bulunan şadırvanın hassas bir şekilde korunmaya alınacağı konuları tartışıldı. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri ile Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personelleri arasında projelerde ve uygulama aşamasında yapılacaklar konusunda uzlaşmaya varıldı. Ayrıca Çinili Cami ihale süreci çalışmalarında son ayrıntılar da ele alındı” diye konuştu.