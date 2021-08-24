Kütahya BİLSEM’de “Yapay Zekayı Eğitimde Kullanma Projesi”

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’nde TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalarının Desteklenmesi kapsamında kabul edilen "Yaz-Ek Yapay Zekayı Eğitimde Kullanma Projesinin başladığı bildirildi.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalarının Desteklenmesi kapsamında kabul edilen "Yaz-Ek, Yapay Zekayı Eğitimde Kullanma Projesi Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Gümüşay, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi’nin katılımlarıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Dr. Kemal Karabuçak, 21. Yüzyılda bilgi toplumuna geçişle birlikte eğitim yeterliliklerinin de değişime uğradığını ifade etti. Bu kapsamda eğitimde yapay zeka kullanımının önemini vurgulayan Dr. Kemal Karabuçak, Yaz-Ek projesi ile birlikte Kütahya il merkezinde görev yapan çeşitli branşlardan 24 öğretmene yenilikçi yaklaşım yöntem ve tekniklerinin kazandırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da yapmış olduğu konuşmada TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitimin Uygulamaları Destekleme Programının önemini vurgulayarak bu tür çalışmaların yayılması temennisinde bulundu.