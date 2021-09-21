banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

Kütahya BİLSEM öğrencileri DPÜ İLTEM’de

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenen Modüler Bilim Kampı-3 projesi kapsamında Kütahya BİLSEM’den 24 kişilik öğrenci grubu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezine ziyarette bulundu.

KÜTAHYA 21.09.2021, 16:05
Kütahya BİLSEM öğrencileri DPÜ İLTEM’de

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenen Modüler Bilim Kampı-3 projesi kapsamında Kütahya BİLSEM’den 24 kişilik öğrenci grubu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezine ziyarette bulundu.

Bilimin toplumda sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması amacı ile Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü’nün TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenen Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı-3 projesi kapsamında Kütahya BİLSEM öğrencileri, DPÜ İLTEM ziyaretinde Merkezimizin faaliyet alanları, ileri teknoloji cihaz ve sistemler ile yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, bu tür ziyaretlerin bilim - toplum ve bilim - eğitim bütünleşmesine katkı yaptığını ve bilime ilgi duyan ve gelecekte bilimle uğraşmak isteyen yetenekli öğrencilerin motivasyonu için önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kütahya BİLSEM öğrencileri, İleri Teknolojiler Merkezi ve Üniversiteyi ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0