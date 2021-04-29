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Kütahya Belediyesinin “Ücretsiz Wifi” hizmetinden 12 bin kişi yararlandı

Kütahya Belediyesinin “Akıllı Şehirler” projesi kapsamında 5 farklı noktadan yayın yapan “Ücretsiz Wifi” hizmetinden son 6 ayda 12 bin 727 kişinin faydalandığı bildirildi.

KÜTAHYA 29.04.2021, 18:02
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Kütahya Belediyesinin “Ücretsiz Wifi” hizmetinden 12 bin kişi yararlandı

Kütahya Belediyesinin “Akıllı Şehirler” projesi kapsamında 5 farklı noktadan yayın yapan “Ücretsiz Wifi” hizmetinden son 6 ayda 12 bin 727 kişinin faydalandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada,” Akıllı Şehirler Projesi kapsamında Belediye Bahçesi, Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Otogar ve Tren Garı olmak üzere şehrin 5 Farklı noktasından yayın yapan “Ücretsiz Wifi” hizmetimizden son 6 ayda 12 bin 727 kişi faydalanmıştır. Bu süre içerisinde yaklaşık 23 bin saat bağlı kalarak 3 Terabyte kullanım sağlanmıştır. Ayrıca bu noktalardan 7/24 mobil cihaz şarj ve engelli şarj istasyonu olarak faydalanıldı” ifadelerine yer verildi.
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